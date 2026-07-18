Umaña advierte que ascenso de casos de dengue puede causar potenciales muertes de niños y adolescentes

Tegucigalpa – El doctor y diputado Carlos Umaña advirtió este sábado que los casos de dengue siguen en ascenso y podrían causar potenciales muertes en niños y adolescentes.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que los casos de dengue que se están reportando en los últimos días evidencian que la enfermedad sigue en ascenso a nivel nacional.

“Es evidente que el Dengue sigue en ascenso y están dadas las condiciones para que tengamos casos complicados y potenciales muertes especialmente en niños y adolescentes”, alertó.

Umaña señaló que está circulando dengue con predominio del tipo tres que es virulento.

Indicó que hay cientos de miles de personas que han tenido los tipos uno y dos, pero si tiene la mala fortuna de ser contagiado en este tiempo, puede desencadenar trastornos realmente desagradables.

Sostuvo que sólo la eliminación de criaderos es la solución, y que las personas no deben lamentarse si está en unidades de cuidados intensivos (UCI) o en una funeraria lo que pudo evitarse. AG