Ultraderechista De la Espriella tacha de «autoatentado legislativo» la suspensión de Petro

Bogotá- El candidato presidencial de ultraderecha Aberlardo de la Espriella calificó como un «autoatentado legislativo» la decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, de suspender al mandatario colombiano, Gustavo Petro.

«Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país», dijo De la Espriella.

La declaración del candidato del movimiento Defensores de la Patria -que el 21 de junio se disputará la Presidencia en segunda vuelta con el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico- se produce en el contexto de reacciones a la decisión de la congresista contra Petro que finalmente no prosperó.

Al respecto, De la Espriella agregó: «la Cámara de Representantes no tiene ninguna competencia legal o constitucional para suspender al presidente de la República, mucho menos la comisión. Esa facultad es exclusiva del Senado».

Arizabaleta ordenó este miércoles en un auto, filtrado a medios, la «suspensión provisional» de Petro, por supuestamente participar en la actual campaña política.

La medida cautelar que nunca se había tomado en Colombia y que trataba de expeditar el proceso de suspensión total del presidente, fracasó luego de que la representante revocara la decisión y radicara un nuevo auto que deberá ser votado por todos los miembros de la Comisión de Acusaciones.

Una vez sea realizado ese proceso, y en caso de que los integrantes de la comisión encuentren méritos para continuar con el caso, este deberá ser votado por el pleno de la Cámara de Representantes y posteriormente por el Senado, que será el ente encargado de tomar una decisión final, como dicta la Constitución. EFE (AD)