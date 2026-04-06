Últimos boletos: Jesse & Joy llegan este viernes 10 de abril a Tegucigalpa con “El Despecho Tour”

Tegucigalpa – A tan solo cuatro días del concierto, la cuenta regresiva ya comenzó. El dúo mexicano Jesse & Joy se presentará este viernes 10 de abril en el Coliseo Nacional de Ingenieros con su gira internacional “El Despecho Tour”, en una producción a cargo de CR Entertainment y Conciertos Honduras. Los boletos están en su etapa final.

– El Coliseo Nacional de Ingenieros se prepara para recibir a los más románticos y “despechados” en una de las noches más esperadas del año.

Los últimos accesos están disponibles a través de www.bmticket.com, y en kioscos físicos en Mall Multiplaza y Torre Morazán en Tegucigalpa. Las localidades habilitadas son Experiencia CR, Heart Lovers y Gradería. Además, durante estos últimos días se mantienen promociones especiales con descuentos hasta el 50% al pagar con tarjetas de cualquier banco, por lo que esta semana representa la última oportunidad para asegurar un espacio en el concierto.

“El Despecho Tour” llega con un repertorio pensado para cantar sin pena y con el corazón en la mano. Canciones como “¡Corre!”, “Dueles”, “La de la Mala Suerte”, “Espacio Sideral”, “Me Soltaste” y “¿Con Quién se Queda el Perro?” forman parte de una noche que recorre distintas etapas del amor y el desamor.

El show incluye una sección acústica, un solo de Jesse y un momento especial dedicado a la música regional mexicana, sumando matices distintos a la experiencia. Todo esto acompañado de una banda en vivo que eleva cada interpretación y una producción diseñada para conectar de forma directa con el público.

Para quienes compraron su entrada en línea, esta semana ya pueden ir a los kioscos autorizados a reclamar su boleto en físico, que, esta es la semana ideal para repasar letras, armar playlist y llegar listos para cantar cada canción de principio a fin.

Este viernes, el Coliseo Nacional de Ingenieros se convertirá en ese punto de encuentro donde las historias se cantan, se recuerdan y también se sueltan. Una noche para ir con amigos, en pareja o simplemente dejarse llevar por canciones que han acompañado distintas etapas de la vida.

Desde la producción, el enfoque está claro: cuidar cada detalle para que el público viva una experiencia completa. “En CR Entertainment trabajamos cada concierto como una experiencia integral. No solo se trata de traer artistas, sino de cuidar cada detalle: desde la producción, el sonido y la puesta en escena, hasta la seguridad y la experiencia del público. En estos tres años hemos logrado varios eventos sold out, lo que nos confirma que el público conecta con la forma en que hacemos las cosas. Apostamos por traer propuestas musicales distintas al país, y Jesse & Joy es un claro ejemplo de eso: un show pensado para sentir, cantar y vivir de principio a fin,” expresó Erick Vega. CEO de CR Entertainment.

El evento es producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras, productoras hondureñas que continúan apostando por traer espectáculos internacionales, generando empleo y dinamizando la economía a través de toda la cadena de servicios que se activa alrededor de cada concierto. JS