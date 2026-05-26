Último ajuste a salario mínimo en Honduras no compensa aumento a canasta básica, según academia

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), María Luisa García, señaló hoy que el último ajuste al salario mínimo en Honduras no compensa el aumento al precio de la canasta básica.

Cerca del 50 % de los productos que conforman la canasta básica de los hondureños sufrió un aumento de precio durante el mes de mayo.

Lo anterior producto de la escalada en los precios de los combustibles, inflación alimentaria e impacto económico derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

“Esto, como ya lo sabemos todos los hondureños, no está acorde con el aumento o ajuste que se dio al salario mínimo”, dijo García.

Tras varios meses de negociaciones entre el sector privado, trabajadores y Gobierno se acordó que para el 2026, el ajuste al salario mínimo será de la siguiente manera: 6 % para las empresas 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150, y 7 % de 151 en adelante.

Mientras que para el 2027, el ajuste es: 6 % de 1-10 trabajadores, 6 % de 11-50, 7 % de 51-150 y 7.5 % de 151 en adelante.

No obstante, esta cantidad no está en concordancia con la realidad, insistió García.

Además, es importante recordar que no toda la población en Honduras recibe un salario mensual; solamente el 22 % de la población lo recibe, mientras el 78 % se encuentra en el sector informal”, expresó García.