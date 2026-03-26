Último adiós a magistrada Miriam Barahona, entre dolor y reconocimiento a su defensa democrática

Tegucigalpa – En medio de un profundo sentimiento de tristeza y respeto, familiares, amigos, colegas del ámbito legal y figuras políticas de distintas corrientes despiden este día a la magistrada del TJE, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, durante una sentida misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa, previa a su sepelio en el camposanto Jardines de Paz Suyapa.

El ambiente estuvo marcado por el recogimiento, las lágrimas y los recuerdos de quienes compartieron con la exmagistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), destacando su vocación de servicio, su firme carácter y su compromiso con la institucionalidad democrática del país.

Durante la ceremonia religiosa, sus allegados reiteraron la fortaleza con la que enfrentó momentos complejos, especialmente durante el proceso electoral de 2025, cuando atravesó situaciones de alta tensión, incluyendo un requerimiento fiscal que, según sus familiares, le habría impedido salir del país para acudir a una cita médica relacionada con un trasplante de hígado.

Miriam Barahona (QEPD).

A pesar de las adversidades, Barahona se mantuvo firme en sus convicciones, siendo reconocida por su carácter íntegro y su defensa de la justicia electoral.

Barahona falleció en Guatemala la madrugada del pasado lunes, tras una prolongada lucha contra un cáncer hepático, según confirmaron sus familiares. Su deceso enluta no solo a su familia, sino también al sistema judicial y electoral hondureño, donde dejó una huella significativa.

Sus restos mortales fueron trasladados a Tegucigalpa en una aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña, arribando a la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde fue recibida por su madre, su hija, su padre, diputados, miembros del Partido Liberal y allegados, quienes entre muestras de dolor le dieron la bienvenida a su tierra natal por última vez.

Hoy, Honduras despide a una mujer que luchó hasta el final, no solo por su vida, sino también por los principios que defendió desde su función pública. Su legado permanecerá en la memoria de quienes valoran la institucionalidad y el Estado de derecho, fue el mensaje común entre sus seres queridos que desean de forma conjunta ¡Que la tierra le sea leve! LB