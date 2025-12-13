Ultiman en el interior de su casa a una sexagenaria en Intibucá

Intibucá – En las últimas horas, una mujer sexagenaria fue ultimada a a balazos en el interior de su vivienda en el municipio de San Marcos de la Sierra en el departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

El crimen ocurrió cuando los malhechores llegaron alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes a la vivienda de la víctima en la aldea Las Delicias.

Los autores del crimen le pidieron a la mujer que estaba sentada en una silla si les podría dar un vaso con agua, cuando la sexagenaria fue a buscarlo, los hombres aprovecharon para dispararle.

El cuerpo de la mujer llegó en horas de la madrugada a la sede de la Dirección General de Medicina Forense en la capital hondureña.

Más de 230 mujeres han sido asesinadas, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG