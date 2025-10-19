Ultiman a hondureño de 16 años en EEUU y familia clama ayuda para repatriar el cuerpo

Tegucigalpa – Evin Alberto Herrera Pineda, un joven hondureño de 16 años, perdió la vida el pasado 15 de octubre tras un tiroteo cerca de un campo de fútbol en el área de Herndon, Virginia.

Su abuela, Virginia Luz Santos, clamó ayuda hoy para poder repatriar el cuerpo.

Dijo que le quieren dar cristiana sepultura en San Luis, Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Según el Departamento de Policía del Condado de Fairfax, los agentes acudieron a la cuadra 13000 de Parcher Avenue alrededor de las 9:30 p.m. del martes, donde encontraron al joven con una herida de bala.

Aunque fue auxiliado por paramédicos, Evin fue declarado sin vida en el lugar.

Su caso migratorio ya había sido aprobado, y solo esperaba la residencia permanente para iniciar una nueva etapa, se conoció.

Su familia en Honduras también clamó justicia, aunque dijo, que inmediatamente la prioridad es repatriar el cuerpo.