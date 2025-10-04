Ultiman a dos jóvenes en un centro nocturno en Sabá, Colón

Tegucigalpa – Dos hombres fueron ultimados a balazos durante las últimas horas en el municipio de Sabá en el departamento de Colón.

Las víctimas fueron identificadas como Maikol Enrique Rodríguez Perdomo (20) y Anthony Nicolás Cano Sevilla (22).

Se informó que las víctimas se encontraban departiendo en las afueras de un centro nocturno cuando llegaron sujetos armados a dispararles para quitarles las vidas.

Uno de los cuerpos fue llevado a Medicina Forense del municipio de Tocoa, mientras que los restos del otro fallecido fue reclamado por sus familiares.

Un promedio de seis personas muere diariamente en suceso violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG