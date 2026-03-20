Ultiman a balazos a una mujer en una comunidad garífuna en Iriona

Tegucigalpa – Una mujer fue ultimada a balazos este jueves en una comunidad garífuna en el municipio de Iriona en el departamento de Colón, Caribe hondureño.

La víctima fue identificada como Yohana Rodríguez Rosa (37).

Se informó que la mujer recibió varios disparos de bala de parte de una persona encapuchada en una motocicleta en la calle principal frente a una pulpería en la aldea Iriona Viejo.

Agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de la ciudad de Trujillo son los encargados de investigar este crimen

De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), 48 mujeres han sido asesinadas en el presente año. AG