Se registra la primera masacre de 2026 con el saldo de tres muertos en Olanchito

Tegucigalpa – Tres personas, dos hombres y una mujer- fueron asesinadas en la madrugada de este sábado 10.01.2026. en la comunidad de Tejeras en el sector Valle Arriba en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

– El 2025 cerró con 32 masacres en Honduras, seis de ellas en Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Roberto Martínez, Nely Vallecillo Trochez y Edgardo Martínez, este último un guardaespaldas del primero.

Se informó que sujetos armados ingresaron en la vivienda de una familia en horas de la madrugada y atacaron a disparos a los presentes. Los sicarios apartaron a los niños y los sacaron de la vivienda para perpetrar el triple asesinato.

En el mismo hecho resultó herida una cuarta persona, una mujer cuya identidad no se proporcionó por las autoridades de seguridad. La herida fue llevada de emergencia a un centro asistencial Aníbal Murillo, donde recibe atención médica.

Agentes de la Policía Nacional se apersonaron a la vivienda para asegurar la escena del crimen en horas de la mañana de este sábado.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-