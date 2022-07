Ultiman a balazos a una doctora en química y farmacia en Catacamas

Catacamas – Una doctora en química y farmacia fue asesinada a balazos este martes mientras conducía su vehículo en el barrio Santa Cruz en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

– Olancho reporta varias muertes violentas de mujeres este año.

La fémina respondía al nombre de Ingrid Jiménez.

Se informó que la víctima se conducía en una camioneta marca Nissan junto a un menor de 13 años que fue identificado como Leonardo Jiménez (sobrino de la víctima).

Posterior al hecho criminal, vecinos trasladaron a los heridos al Hospital Santo Hermano Pedro, pero al llegar al centro asistencial, la profesional de la medicina llegó sin signos vitales.

Mientras que el menor está siendo tratado por las heridas en el Hospital Santo Hermano Pedro.

El padre de la fallecida relató que el 29 de noviembre de 2021, día después de las elecciones generales, su hijo fue asesinado en un yonker en Catacamas.

Relató que escuchó los disparos mientras hablaba por su hija que se dirigía a su farmacia, lugar donde laboraba.

“Hace siete meses perdí a mi hijo, ahora me matan a mi hija es una delincuencia tremenda, aquí ya no se puede hacer nada, la autoridad ya no puede hacer nada porque la delincuencia está ganando”, lamentó el padre de la víctima.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), un promedio de 11 personas muere diariamente en condiciones violentas. AG