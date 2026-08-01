Ultiman a balazos a un hombre frente a un portón en una populosa colonia capitalina

Tegucigalpa – Un hombre fue acribillado a balazos en las últimas horas en la vía pública de la colonia Hato de En medio en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, aunque su apariencia presume que era alrededor de los 25 años.

Se informó que la víctima fue atacado a balazos frente al portón para ingresar al sector número cinco de la populosa colonia capitalina.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en la calle, en la escena del crimen se contabilizaron cinco casquillos de bala.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG