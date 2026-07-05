Ultiman a balazos a un adolescente en un campo de fútbol en El Progreso

El Progreso – Un menor de edad fue ultimado a balazos este domingo en un campo de fútbol en la colonia 2 de marzo en la ciudad de El Progreso en el departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Anthony Córdova (16).

Se informó que sujetos armados con indumentaria policial ingresaron a la vivienda en horas de la madrugada, se llevaron al adolescente y lo ejecutaron a disparos en el campo de fútbol.

Agentes policiales aseguraron la escena del crimen en tempranas horas de la mañana, familiares del adolescente lo identificaron y Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG