Ultiman a balazos a propietario de taller mecánico e hieren a su hijo en El Progreso

Tegucigalpa – Una persona adulta falleció mientras que un menor resultó herido este domingo en un atentado criminal en un taller en la comunidad de Agua Blanca Sur en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Carlos Humberto Vásquez, quien era el propietario del taller mecánico.

En el atentado criminal resultó herido su hijo menor de edad, que fue trasladado a un centro asistencial.

Se informó que sujetos armados llegaron al taller mecánico para disparar contra las personas presentes, entre ellos el propietario y su hijo que lo ayudaba.

El propietario del taller perdió la vida tras la gravedad de las heridas por armas de fuego al momento de llegar al centro asistencial.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG