Ultiman a balazos a mujer mientras transitaba por una calle en Sabá, Colón

Tegucigalpa – Una mujer fue ultimada a balazos en las últimas horas en el barrio La Pava del municipio de Sabá en el departamento de Colón.

La fallecida fue identificada como Reina Romero.

Se informó que la mujer fue atacada a balazos, recibiendo múltiples disparos mientras transitaba en la calle en horas de la noche del sábado.

La Policía Nacional se presentó en el lugar para acordonar la zona y recolectar evidencias en la escena del crimen.

Más de 240 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según datos de organizaciones feministas. AG