Ultiman a balazos a mujer en Juticalpa y la dejan semidesnuda detrás de cementerio

Tegucigalpa – Una mujer fue ultimada a balazos la mañana de este domingo en Juticalpa, Olancho. El cuerpo de la fémina quedó semidesnudo en la calle de atrás de un cementerio de la zona.

La víctima fue reconocida como Mirian Turcios, quien presentaba varios impactos de bala en su cuerpo y habría recibido una herida profunda en su cuello. Se conoció que ella deambulaba por varias colonias del lugar.

También se informó que la ahora occiso había sido víctima de un atentado criminal hace algunos meses. Familiares de la malograda mujer no permitieron que personeros de medicina forense se llevaran su cuerpo para la autopsia médico legal.

Alrededor de 50 mujeres han sido asesinadas este año en Honduras, de acuerdo a recuentos de organizaciones feministas. JS