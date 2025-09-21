Ultiman a balazos a mujer en interior de su vivienda en Cedros, FM

Tegucigalpa – En las últimas horas, una mujer fue ultimada a balazos en el interior de su vivienda en la aldea El Higuerito en el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Tania Melissa Martínez Cálix.

Asimismo, se informó que su esposo de nombre Ramón Josué Torres Fiallos (29) resultó herido de una bala en la parte frontal de su cabeza a la altura de la barbilla.

El esposo de la ahora occisa fue trasladado hacia un centro asistencial acompañado de su hermano.

Mientras que personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo de la mujer que quedó en el piso de su vivienda. AG