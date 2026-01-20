Ultiman a balazos a miembro de la comunidad LGTBIQ+ en Nacaome

Nacaome – Un miembro de la comunidad LGTBIQ+ fue asesinada a balazos este martes en la comunidad de El Chiflón en el municipio de Nacaome, zona sur de Honduras.

La víctima solo fue identificada con el nombre de Wilmer.

El cuerpo fue dejado en una calle de tierra que portaba una mochila de color naranja en el sector de la tejera.

Miembros de Medicina Forense se trasladan desde la sede en la ciudad de Choluteca para llegar a Nacaome y realizar el levantamiento del cuerpo.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG