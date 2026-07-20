Ultiman a balazos a propietario de car wash en un estacionamiento en centro comercial en SPS

San Pedro Sula – Un empresario fue ultimado a balazos este lunes en el estacionamiento de un reconocido centro comercial en la ciudad de San Pedro Sula en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Milton Rápalo, quien era dueño de un negocio de lavado de carros que opera en el centro comercial.

Se informó que una persona armada se acercó a la víctima cuando iba a abordar un vehículo negro y le infringió varios disparos quitándole la vida.

Paramédicos del Sistema Nacional de Emergencia 911 arribaron a la escena del crimen, pero constataron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según datos del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG