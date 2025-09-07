Ultiman a balazos a dos primos en Juticalpa

Juticalpa – Dos jóvenes fueron ultimados a balazos en las últimas horas en la colonia Santo Tomas en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Brayan Joel Matute Acosta (23) y José Noé Matute Rosales (21), ambos eran primos.

Se informó que ambos laboraban en un negocio de entrega de servicio al domicilio o de delivery.

Ambos iban a bordo de sus motocicletas cuando fueron atacados a disparos la noche del sábado.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG