Ultiman a balazos a dos primos en El Paraíso

Tegucigalpa – Dos jóvenes fueron asesinados en las últimas horas en la comunidad de Las Limas en el municipio de Alauca en el departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas Gerson Espinal Hernández (22) y Jeremy Castillo (16), ambos eran primos.

Se informó que sucedió frente a un centro educativo en horas de la noche del viernes.

Un familiar exigió a las autoridades de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que intervenga el municipio de Alauca por la ola de criminalidad.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG