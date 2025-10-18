Ultiman a balazos a dos hombres en Yorito

Yoro – Dos hombres fueron ultimados a balazos en las últimas horas en el sector de La Ceibita en el municipio de Yorito en departamento de Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Aguilar y Juan Carlos Cruz.

Los cuerpos de estos hombres fueron encontrados sin vida en la carretera que divide los sectores de La Ceibita y Buenos Aires en horas de la madrugada.

Ambos cuerpos presentaban heridas de arma de fuego, presumiendo que es la causa de muerte.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG