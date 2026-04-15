Ultiman a balazos a dos hombres en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán – Dos hombres fueron ultimados a balazos en las últimas horas en el barrio El Calvario en el municipio de Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Álvaro Luis Dubón (39) y Anthony Solórzano.

Se informó que los hombres fueron atacados a disparos por sujetos que portaban un arma de fuego calibre 22 alrededor de la 1:29 de la mañana, cerca del Hospital del Occidente.

Se conoció que una de las víctimas, Álvaro Luis Dubón, se encontraba laborando como guardia de seguridad al momento del crimen.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG