Ultiman a balazos a dos hombres en motocicleta en Lempira

Tegucigalpa – Dos hombres fueron asesinados en las últimas horas en la comunidad de Loma Alta en el municipio de Lepaera, departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como José Alejandro Gámez y Juan Gabriel Argueta.

Se informó que los hombres se conducían en una motocicleta en horas de la noche del lunes cuando fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos.

Ambos fueron trasladados de emergencia hacia un centro asistencial, pero fallecieron por la gravedad de las heridas.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG