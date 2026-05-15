Ultiman a balazos a dos hermanos en una colonia capitalina

Tegucigalpa – Dos hombres fueron ultimados a balazos este jueves en la colonia Villanueva sector ocho en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

Las víctimas fueron identificadas como Alexander Vásquez (28) e Iván Vásquez (30).

Se informó que los hermanos procedían de sus lugares de trabajo con dirección a su vivienda cuando fueron asesinados a disparos.

Los hermanos caminaban por una calle solitaria del sector ocho de la colonia Villanueva, a escasos metros para llegar a su vivienda, cuando los esperaban unos sicarios quienes les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG