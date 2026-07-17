Ultiman a balazos a contratista en Villanueva, Cortés

San Pedro Sula – Un contratista fue ultimado a balazos este viernes en la colonia Bello Horizonte en el municipio de Villanueva en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Virgilio Nahum Ayestas, que laboraba como contratista.

Se informó que la víctima había ido a dejar a su esposa en la ciudad de Siguatepeque, pero al ser notificada del crimen, ella regresó a Villanueva.

La Policía indicó que todas las hipótesis serán investigadas y que será el proceso investigativo el que permita esclarecer lo sucedido.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG