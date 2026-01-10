Última sesión convocada por Luis Redondo carece de toda legalidad: Félix Ávila

Tegucigalpa – De acuerdo al abogado penalista Félix Ávila, la última sesión extraordinaria convocada por Luis Redondo carece de toda legalidad.

Públicamente se observó la falta de comparecencia de parlamentarios a dicha sesión, expresó.

“Es un acto absolutamente ilegal porque el Congreso Nacional carece de legitimidad constitucional para actuar en materia electoral”, dijo el letrado.

Consideró que las acciones de legislar y de aprobar un decreto y publicarlo en el diario oficial La Gaceta no es más que un acto desesperado para aferrarse al poder.

Menos de 24 horas después de su aprobación, por un grupo de diputados oficialistas en el Congreso Nacional, en una sesión sin quórum, el decreto que ordena escrutinio electoral fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta esta noche del viernes (09.01.26).

En el decreto, además de abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, la mayoría de los diputados de Libertad y Refundación (Libre), piden que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para Ávila carece de toda legalidad. No obstante, dijo que es muy peligroso la publicación en el diario oficial ya que envía un mensaje de legitimidad a un pequeño grupo de gobierno que todavía se aferra a quedarse en el poder. (RO)