Última masacre estaría ligada a la muerte de “El Mencho”, según Leandro Osorio

Tegucigalpa – El comisionado de la Policía en condición de retiro, Leandro Osorio, señaló que la masacre en Sulaco, Yoro, se originó en la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias «El Mencho«.

«Yo creo y estoy seguro, como lo dije, que va a haber una recomposición del crimen organizado y estructuras criminales y de cárteles del país disputándose el poder y las rutas”, explicó.

Agregó que esto trae consecuencias en lo que es el aumento de las muertes violentas, masacres y extorsión.

La muerte de “El Mencho” está generando una recomposición del poder por lo que el Estado debe de concentrar con unidades especiales y de investigación neutralizar las operaciones de estas bandas criminales, sostuvo.

Sugirió el fortalecimiento en materia de seguridad con una composición de personas expertas en el tema y poder atacar con políticas públicas que provoquen ese daño a las bandas criminales.

El viernes se registró la quinta masacre en el país donde cinco personas miembros del Cartel del Diablo fueron asesinados en Sulaco, Yoro. IR