Ulama, el ancestral juego de pelota de México que aprovecha el impulso del Mundial

USA 2026 - Foto del díaUlama, el ancestral juego de pelota de México que aprovecha el impulso del MundialPor: EFE10 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión MEX2387. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 09/05/2026.- Una persona practica el juego de pelota este sábado, en Ciudad de México (México). El ancestral juego de pelota mesoamericano llamado 'Ulama' trata de mantener viva la llama de su tradición e identidad en México 3.500 años después, aprovechando el impulso y visibilidad del Mundial de Fútbol a una actividad que trasciende lo deportivo y alcanza lo simbólico. EFE/ Sáshenka GutiérrezUna persona practica el juego de pelota este sábado, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez Noticias recientes Cultura y SociedadLa Met Opera evoca el lado poético de Frida Kahlo y la devuelve a la vida MigrantesMadres buscadoras alzan la voz por crisis de desaparecidos en México a un mes del Mundial Al DíaLa respuesta de Irán al plan de paz de EEUU incluye el manejo iraní de Ormuz, según medios FarándulaLa serie británica ‘Adolescencia’ arrasa con 4 máscaras en los premios BAFTA de Televisión Deportes2-0. El Barça se regala un clásico que vale una Liga