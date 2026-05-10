USA 2026 - Foto del día

Ulama, el ancestral juego de pelota de México que aprovecha el impulso del Mundial

Por: EFE
MEX2387. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 09/05/2026.- Una persona practica el juego de pelota este sábado, en Ciudad de México (México). El ancestral juego de pelota mesoamericano llamado 'Ulama' trata de mantener viva la llama de su tradición e identidad en México 3.500 años después, aprovechando el impulso y visibilidad del Mundial de Fútbol a una actividad que trasciende lo deportivo y alcanza lo simbólico. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Una persona practica el juego de pelota este sábado, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

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