UFTP solicita a PGR el cobro de L. 120 millones a 1 mil 479 obligados que no presentaron informes

Tegucigalpa – La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), Ivonne Ardón anunció la aplicación de sanciones a sujetos obligados que participaron en las elecciones primarias y que no presentaron sus informes de gastos de campaña.

– UFTF y Procuraduría General de la República coordinan lineamientos para remisión de expedientes sancionatorios tras Elecciones Primarias 2025.

La funcionaria se reunió este miércoles con el Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, a quien solicitó ejercer las acciones para ejecutar los cobros a los sancionados.

Explicó que es una obligación de la UFTP tener que aplicar las sanciones que ya están tipificadas en la Ley de Transparencia, Financiamiento a las Campañas Electorales, tanto a partidos políticos como sujetos obligados.

De acuerdo con el procedimiento correspondiente, una vez notificada la sanción, la Procuraduría General de la República otorga un plazo de cinco días para realizar el pago de la multa inicial. En caso de incumplimiento, los sujetos obligados podrían enfrentar la imposición de una segunda sanción, que asciende hasta 1.3 millones de lempiras, conforme a lo establecido en la ley.

“Esta primera multa suma 120 millones de lempiras aplicadas entre 1 mil 479 sujetos obligados, entre precandidatos a diputados y precandidatos alcalde”, desglosó.

Ardón especificó que los presidenciables de los diferentes movimientos internos que participaron de los tres partidos cumplieron con la presentación de su informe, así que ellos sí están pues como libres de esta primera sanción, sin embargo hay muchos sujetos obligados que incumplieron esta normativa y toca como institución remitir a la Procuraduría General de la República estos expedientes para que ellos ejecuten la primera multa.

Detalló que se otorgan cinco días que la ley ordena y si no entregan este informe en ese plazo se remitirán a la Procuraduría General de la República los subsiguientes expedientes que ya la sanciones es de 1.3 millones de lempiras.

Todo lo anterior obedece a las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo de 2025, pero seguido a ello la Unidad de Política Limpia aplicará sanciones que corresponden a los cinco partidos que participaron en las elecciones generales y que no presentaron su informe o lo hicieron de manera extemporánea.

“Cuando se presenta el informe de manera extemporánea, ya cumplió el requisito de presentar el informe, pero no se quitó la aplicación de la primera multa”, concluyó la funcionaria.

Próximos pasos

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la elaboración y formalización de lineamientos que permitan una remisión ordenada y efectiva de los expedientes sancionatorios, garantizando consistencia técnica y jurídica, y facilitando el acompañamiento institucional correspondiente.

La UFTF continuará promoviendo acciones orientadas a consolidar una cultura de transparencia, cumplimiento y rendición de cuentas en el financiamiento electoral, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia hondureña. JS