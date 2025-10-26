UFTF suma tres meses esperando que CN apruebe presupuesto para fiscalizar a candidatos

Tegucigalpa – A 34 días de las elecciones generales, el comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Emilio Hércules, reiteró el llamado a las fuerzas políticas para que puedan someter a discusión el presupuesto para esta entidad para fiscalizar a los cinco partidos políticos y candidatos independientes.

El comisionado recordó que el presupuesto especial de unos 80 millones de lempiras fue aprobado en el mes de mayo y remitido al Congreso Nacional el 20 de junio. “Esto significa que lleva más de tres meses esperando turno para ser sometido a discusión”.

Hércules enfatizó la urgencia de que los diputados debatan, discutan, aprueben y que este proyecto de presupuesto sea publicado en el diario oficial La Gaceta y que posteriormente con toda la celeridad administrativa que corresponde, la Secretaría de Finanzas haga los desembolsos a la Unidad.

“Es imperativa la aprobación en vista de que estamos ya en el proceso electoral, los gastos por parte de los candidatos se reflejan día con día sin embargo eso no significa que la unidad no está monitoreando, pero no estamos en un escenario óptimo para llevar a cabo la tarea fiscalizadora para la cual fue creada esta institución”. VC