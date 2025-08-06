UFTF sigue sin presupuesto para elecciones generales: advierten retrasos si no se aprueba en agosto

Tegucigalpa— La comisionada de la Unidad de Política Limpia (UFTF), Ivonne Ardón, advirtió este miércoles que el Congreso Nacional aún no aprueba el presupuesto destinado al monitoreo del financiamiento de campañas de cara a las elecciones generales, cuya fase de campaña oficial inicia el próximo 1 de septiembre.

“Estamos a la espera de que el Congreso Nacional de la República vuelva a sesionar e incluya en la agenda el presupuesto de 80 millones de lempiras que corresponde a la Unidad de Política Limpia para el proceso de fiscalización. Este debería estar aprobado y publicado en La Gaceta a más tardar en la tercera semana de agosto”, señaló Ardón.

La comisionada explicó que el presupuesto es esencial para contratar y desplazar al personal que se encargará de la fiscalización concurrente en todo el país. Este trabajo incluye la revisión de la publicidad política en espacios públicos, la vigilancia de los eventos proselitistas y el monitoreo de las cuentas bancarias de partidos, candidatos y responsables financieros.

“Esperamos no enfrentar las mismas dificultades que en las elecciones primarias, cuando el primer desembolso se hizo hasta el 6 de febrero de un decreto aprobado en diciembre de 2024. Eso trastocó toda nuestra programación y nos impidió desplegarnos por todo el país para verificar la propaganda exterior y la movilización de los precandidatos”, agregó Ardón.

La funcionaria enfatizó que el retraso en la aprobación del presupuesto no solo afectaría la planificación operativa, sino también la credibilidad del proceso electoral, al debilitar los controles sobre el uso de fondos en campañas políticas.

De momento, el Congreso Nacional no ha fijado fecha para retomar las sesiones ordinarias, por lo que la Unidad de Política Limpia mantiene la incertidumbre a menos de un mes del inicio oficial de la campaña electoral.LB