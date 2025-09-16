UFTF reporta bajo cumplimiento de registro de cuentas para ser fiscalizadas

Tegucigalpa – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) informó que al 13 de septiembre, se han registrado un total de 372 sujetos obligados ante esa unidad fiscalizadora a registrar sus cuentas bancarias, lo que refleja un 18% en el cumplimiento.

Como parte del proceso electoral del 30 de noviembre, los candidatos presidenciales, a diputados y a alcaldías, así como los partidos políticos están obligados a rendir cuenta y se realiza mediante esta entidad conocida como Unidad de Política Limpia. Desde el corte anterior, el aumento de nuevos registros subió un 2 %.

A la fecha, el partido que presenta mayor cumplimiento es el Liberal, que a la fecha de corte registra 242 candidatos, incluyendo el candidato presidencial, Salvador Nasralla, 78 aspirantes a diputados y 163 candidatos a alcaldes.

En el Partido Nacional, el segundo que más registros tiene, acumula 54 candidatos, empezando por su candidato presidencial, Nasry Asfura, además de 25 candidatos a diputados y 28 a alcaldes.

En el partido oficialista Libertad y Refundación, además de su presidenciable, Rixi Moncada, también lo han hecho 15 aspirantes a diputados y 30 a alcaldes.

Del Partido Democracia Cristiana únicamente está el reporte del aspirante a la presidencial, Mario “Chano” Rivera, de 13 candidatos a diputados y cinco a alcaldes.

El partido con menor registro es el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), que lleva a Nelson Ávila como su candidato. En este caso solo seis candidatos a diputados y cuatro a alcaldes han abierto sus cuentas bancarias para ser fiscalizados.

Sobre los aspirantes a candidaturas independientes, solo una que busca una alcaldía, ha cumplido con dicho requisito. VC