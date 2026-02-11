UFTF remite 500 expedientes a la PGR por incumplimiento en informes de gastos de campaña

Tegucigalpa – La mañana de este miércoles 11.02.2026. la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), realizó la entrega formal a la Procuraduría General de la República (PGR) de 500 expedientes sancionatorios, correspondientes a sujetos obligados que incumplieron con la presentación de los informes de gastos de campaña durante el proceso de elecciones primarias e internas 2025.

Estos expedientes forman parte de un total de 1,475 sujetos obligados sancionados, quienes no cumplieron con la obligación legal de rendir cuentas sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados en actividades de publicidad y propaganda electoral, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Ivonne Ardon, de la UFTF, y el procurador de la República Dagoberto Aspra.

La remisión de estos expedientes a la PGR responde a los lineamientos de coordinación interinstitucional y tiene como objetivo que se continúe con los procedimientos legales correspondientes, en el marco de las competencias de cada institución y del debido proceso.

La UFTF reitera que la rendición de cuentas y la transparencia en el financiamiento político constituyen pilares fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar procesos electorales equitativos, íntegros y confiables.

Asimismo, se informó que la UFTF continuará con la remisión progresiva del resto de los expedientes, hasta completar la totalidad de los casos sancionados derivados del proceso electoral primario 2025. JS