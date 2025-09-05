UFTF reitera al Congreso la urgencia de aprobar presupuesto para fiscalización de campañas políticas

Tegucigalpa – El comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Emilio Hércules, volvió a instar al Congreso Nacional a aprobar los 81 millones de lempiras solicitados para auditar y supervisar los gastos de campaña en el actual proceso electoral.

El funcionario recordó que la petición fue remitida desde el 20 de junio y aprobada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero continúa sin ser debatida ni publicada en el diario oficial La Gaceta.

“Seguimos todavía en la perpetua lucha de los presupuestos de fiscalización electoral. Hacemos el llamado firme y respetuoso a las fuerzas políticas para que, posiblemente la próxima semana, se debata y apruebe. Cada semana que pasa sin presupuesto es una semana más en la que se debilita la capacidad fiscalizadora de esta unidad”, declaró Hércules.

Asimismo, el comisionado advirtió que la falta de recursos impide cumplir con lo que manda la ley en pleno período de propaganda política, cuando los partidos y candidatos ya exhiben afiches, realizan mítines y lanzan oficialmente sus campañas.

“Ya deberíamos tener contratado al personal que estaría haciendo auditoría in situ, adjudicados los sistemas de monitoreo de radio, televisión y redes sociales, y capacitados a los partidos y candidaturas independientes. Todo está retrasado por no aprobar el presupuesto”, enfatizó.

Hércules subrayó que, sin esos fondos, la UFTF no puede garantizar un control efectivo sobre el origen de los recursos que circulan en las campañas, lo que genera un riesgo para la transparencia electoral.

Por eso reiteramos nuestro llamado a las bancadas y a la junta directiva del Congreso para que agenden y aprueben de inmediato este presupuesto especial”, concluyó.LB