UFTF moviliza unidades a nivel nacional para apoyar entrega de informes de gastos de campaña

Tegucigalpa- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) del Consejo Nacional Electoral anunció el despliegue de sus Unidades Móviles en todo el país para facilitar la presentación de los Informes de Gastos de Campaña a los Sujetos Obligados, en el marco de las Elecciones Generales 2025.

La comisionada Ivonne Ardón informó que del 13 al 15 de diciembre personal especializado recorrerá diversas ciudades para brindar una atención personalizada, rápida y eficiente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de transparencia establecidas por la ley.

“Estaremos recorriendo Honduras para apoyar a todos los Sujetos Obligados en la presentación de su Informe de Gastos de Campaña. Nos acercamos a todo el país para brindar atención directa y facilitar este proceso”, declaró Ardón.

Ciudades y puntos de atención

Las Unidades Móviles de la UFTF estarán instaladas en los siguientes lugares:

San Pedro Sula: Universidad Pedagógica Nacional

La Ceiba: Universidad Pedagógica Nacional

Choluteca: Universidad Pedagógica Nacional

Juticalpa: Instalaciones de la Universidad Pedagógica

Comayagua: Universidad José Cecilio del Valle

El Progreso: Museo de la Ciudad

Santa Rosa de Copán: Universidad Pedagógica Nacional

Santa Bárbara: Universidad Pedagógica Nacional

La Esperanza: Universidad Pedagógica Nacional

Gracias, Lempira: Universidad Pedagógica Nacional

En todas las ciudades se atenderá en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Llamado a partidos y candidatos: “Es momento de rendir cuentas”

Los comisionados de la UFTF recuerdan a todos los partidos políticos, candidatas y candidatos que participaron en el actual proceso electoral que la rendición de cuentas es una obligación ineludible.LB