UFTF llama a candidatos a presentar informes de gastos de campaña antes del 15 de diciembre

Tegucigalpa – La comisionada Ivonne Ardón, de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, hizo un llamado este miércoles a todos los sujetos obligados a presentarse a las instalaciones de la institución para cumplir con la entrega de sus informes de ingresos y egresos de campaña, en el marco de las recientes elecciones generales.

Ardón recordó que la presentación de estos reportes es parte del compromiso de transparencia que los candidatos asumieron con el pueblo hondureño, y reiteró que el plazo oficial para la entrega de la documentación comprende del 1 al 15 de diciembre.

“Exhortamos a los candidatos que participaron en el proceso a cumplir con este deber. Los informes deben ser presentados dentro del plazo para evitar la primera multa establecida en la ley. La transparencia es fundamental: cierre su ciclo electoral de manera responsable”, expresó la comisionada.

La Unidad de Financiamiento mantiene personal disponible para atender a los distintos actores políticos e informar sobre los requisitos necesarios para completar el trámite. Las autoridades reiteran que este proceso es esencial para garantizar la rendición de cuentas, fortalecer la democracia y asegurar que la ciudadanía conozca el origen y destino de los recursos utilizados durante la campaña.

En ese sentido, el llamado es puntual para los partidos políticos, candidatas y candidatos que participaron en las elecciones generales el pasado 30 de noviembre de 2025 “es momento de rendir cuentas”.

Finalmente, se instruyó a los obligados a presentar sus informes en las oficinas de la UFTF, colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, de la capital, Tegucigalpa. LB