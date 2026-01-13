UFTF espera presupuesto para avanzar con auditorías de fondos usados en campaña electoral

Tegucigalpa – La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón, dijo este martes que esperan que el nuevo Congreso Nacional apruebe el presupuesto de la institución para proceder con las auditorías.

Ardón dijo que la rendición de cuentas en el nivel presidencial se cumplió al 100 %, mientras que en los otros dos niveles, municipal y diputaciones del Congreso Nacional.

La ley establece un plazo de 15 días después de las elecciones para que los sujetos obligados rindan cuentas del uso de fondos durante la campaña electoral general, de los comicios realizados el 30 de noviembre de 2025.

En ese plazo establecido, un poco más de mil precandidatos presentaron su informe y posteriormente al 15 de diciembre llegaron otros sujetos obligados, aunque estos ya incurren en una sanción al ser extemporáneos. En esta etapa la multa para los aspirantes en el nivel de alcaldes es de cinco salarios mínimos y a nivel de diputados la multa es de 10 salarios mínimos.

“Esperamos que los candidatos terminen de presentar, aunque sea de manera extemporánea, para que eviten que se les vaya a aplicar la segunda sanción”, expresó Ardón.

La funcionaria fiscalizadora refirió que los diputados autoconvocados presentaron una moción para dar una prórroga de 15 días a esta presentación de informes, Ardón dijo que la UFTF no ha recibido ninguna documentación que respalde dicha prórroga.

“Estaríamos esperando que el nuevo Congreso además de que dé esta prórroga, también nos puedan aprobar los recursos porque la Unidad ha trabajado todo este tiempo de elecciones generales sin presupuesto y tenemos ya el trabajo de las generales que tenemos que empezarla con la parte de la auditoria documental”, expresó al agregar que ante esta falta de presupuesto no han tocado ni un expediente ya que no tienen personal suficiente para hacerle frente a ese proceso. VC