UFTF desplegó Unidades Móviles para recepción de informes de gastos de campaña de Elecciones Generales 2025

Tegucigalpa – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), desplegó a partir de hoy las Unidades Móviles destinadas a la recepción de informes de gastos de campaña correspondientes a las Elecciones Generales 2025.

Esta acción responde a la ampliación del plazo otorgado por el Congreso Nacional, que establece como fecha límite para la presentación de dichos informes el próximo 30 de abril del presente año, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación legal por parte de los actores políticos.

Las Unidades Móviles estarán operando en 10 sedes estratégicamente ubicadas a nivel nacional, acercando los servicios de la UFTF a los sujetos obligados y garantizando mayor cobertura, accesibilidad y eficiencia en el proceso de recepción.

Las sedes estarán ubicadas en las ciudades de: San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa, Danlí, Gracias Lempira, Comayagua. IR