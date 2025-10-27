UFTF debe tener verdadera independencia, además del presupuesto recuerda ASJ

Tegucigalpa – Para el director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar para tener una política limpia fuerte y robusta, se necesita más que presupuesto además afirmó que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), nunca ha sido el todo vinculante en el sentido ponerle miedo a los políticos con el tema de la fiscalización.

(Leer) Campañas sin rendir cuentas bajo la sombra de los fondos del crimen y la corrupción

“Incluso no es una unidad que haga nombre que haga honor a su nombre, mejor dicho no es de fiscalización sino más bien es de control, pero un control sobre lo que se reporta porque no tiene capacidad de fiscalizar lo que no se reporta, ni de controlarlo”, mencionó al señalar que las falencias técnicas legales y presupuestarias de la UFTF.

Y cuando faltan un poco más de un mes para la realización de las elecciones generales, Aguilar duda que se le vaya a asignar el presupuesto pendiente, y refirió que debido al periodo en que se está “de nada sirve que se lo asigne faltando un mes porque gran parte del trabajo que hace la unidad es preventivo, es decir cuando se están desarrollando las campañas”.

(Leer) Ante falta de presupuesto, UFTF monitorea campañas de candidatos con fondos de cooperación internacional

El representante del ASJ puntualizó que para tener una política limpia fuerte y robusta, se necesita más que presupuesto, dijo al agregar que “no hay que olvidar a quién beneficia esta tardanza, «obviamente a los mismos políticos”.

El profesional del derecho refirió que incluso, con el tema del reporte y la presentación de los informes cuando los candidatos políticos no han rendido cuentas sobre el origen del dinero de sus campañas el mismo Congreso Nacional les otorga prórrogas, lo que evidencia que es bien difícil tener ese el nivel de independencia requerido. VC