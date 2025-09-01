UFTF asegura mantendrá monitoreo del uso de recursos públicos y privados durante el período de campaña

Tegucigalpa– La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) anunció este 1 de septiembre el inicio oficial del período de propaganda electoral de cara a las Elecciones Generales del próximo 30 de noviembre de 2025.

–UFTF llama a obligados a una campaña de altura y cumplimiento de la ley para garantizar transparencia y equidad.

De acuerdo con el artículo 222 de la Ley Electoral, esta etapa marca el momento en que los partidos y candidatos podrán presentar formalmente sus propuestas y planes de gobierno a la población hondureña. “Con transparencia fortalecemos la democracia”, recordó la UFTF en su comunicado, subrayando la importancia de una campaña centrada en el debate de ideas y en el respeto a la ley.

El organismo señaló que, en cumplimiento de los artículos 16, 28, 51 y 52 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, mantendrá un monitoreo permanente de las actividades proselitistas y del uso de recursos públicos y privados durante el período de campaña, con el objetivo de garantizar la equidad y la legalidad en el proceso electoral.

Asimismo, la UFTF hizo un llamado a los actores políticos a realizar una campaña “de altura, basada en propuestas y alejada de la desinformación y las prácticas ilegales”, para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La entidad reafirmó su compromiso con la transparencia electoral y la rendición de cuentas, asegurando que el proceso rumbo a las elecciones generales será justo, inclusivo y enmarcado en los principios democráticos. LB