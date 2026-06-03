UFTF aclara que no participó en aprobación de exoneración de multas electorales

Tegucigalpa-. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) informó este miércoles que no fue notificada sobre el contenido del anteproyecto de decreto presentado y aprobado por el Congreso Nacional, relacionado con la exoneración transitoria de multas y sanciones por incumplimientos de los sujetos obligados que participaron en las elecciones primarias y generales de 2025.

A través de un comunicado, la institución señaló que el Pleno de Comisionados aclara que dicha exoneración fue tramitada y aprobada sin la participación de la UFTF, por lo que se desvincula del proceso legislativo que dio origen a la medida.

La entidad explicó que, como organismo respetuoso de las leyes, permanecerá atenta a la publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta para proceder conforme a derecho y aplicar las disposiciones que correspondan una vez entren en vigencia.

Asimismo, la UFTF reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, destacando que continuará trabajando para fortalecer la institucionalidad democrática del país.

El pronunciamiento surge en medio del debate generado por la aprobación de la exoneración temporal de sanciones a sujetos obligados vinculados a procesos electorales. IR