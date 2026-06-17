UEFA mantiene en suspenso el procedimiento al Barça por Negreira con opción de reanudarlo

Madrid – El Comité de Control, Ética y Disciplina de La UEFA, al que el Real Madrid ha pedido «medidas disciplinarias y restauradoras» contra el Barcelona por el caso Negreira, mantiene en suspenso desde julio de 2023 el procedimiento abierto meses antes al club azulgrana, pero con posibilidad de reanudarlo de oficio.

Los miembros de los órganos encargados de la administración de justicia a los que se ha dirigido el Real Madrid, como avanzó su presidente, Florentino Pérez, antes de ser reelegido el pasado día 7, son independientes y no pueden formar parte de ningún otro órgano o comité de la UEFA.

La primera actuación de esta ante el caso Negreira fue solicitar información a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras conocerse la intervención de la justicia española contra el Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu por un presunto delito continuado de corrupción en el ámbito deportivo por los pagos efectuados a José María Enríquez Negreira mientras fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Una vez recibida, en marzo de 2023, abrió una investigación al club azulgrana y para llevarla a cabo designó a dos inspectores disciplinarios, en cumplimiento del artículo 31 (4) del reglamento de Ética y Disciplina de la UEFA.

Los inspectores Samuel Leuba y Mirjan Kollerm enviaron un cuestionario de unas 70 preguntas al Barcelona, cuyo presidente, Joan Laporta, se reunió con el del organismo europeo, Aleksander Ceferin, a finales de abril de 2023 en Eslovenia para darle explicaciones en persona sobre el caso.

Antes de encontrarse con Laporta, Ceferin consideró que la situación del Barcelona era «excepcionalmente grave» y recordó que aunque el caso pudiera estar prescrito por lo que respecta a la Liga española, estaban en curso procedimientos a nivel de la fiscalía española.

«Y lo mismo vale para la UEFA, ya que en nuestra organización nada ha prescrito», aseguró en declaraciones al medio deportivo esloveno Ekipa el 3 de abril de hace tres años.

El club azulgrana remitió por escrito un informe a la UEFA al respecto y tras recabar esa información, en julio de 2023, el Comité de Apelación de la UEFA decidió admitir provisionalmente la participación del Barcelona en sus competiciones.

El organismo comunicó que dejaba en suspenso el procedimiento relativo a la admisión del club por el caso Negreira, aunque comunicó que el mismo podrá reanudarse de oficio a petición de los inspectores de Ética y Disciplina (IED) encargados del caso.

El club, obligado a informar del progreso de la investigación

La UEFA señaló entonces que se reservaba «una decisión futura sobre la admisión/exclusión de las competiciones de clubes de la UEFA».

También comunicó que el Barcelona «está obligado a mantener informados a los inspectores del progreso de las investigaciones en curso de forma proactiva y a proporcionar todos los documentos e información que soliciten».

Desde entonces, el juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha continuado la instrucción del caso, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier, y que la Fiscalía cree que tenían como objetivo obtener decisiones arbitrales favorables al equipo azulgrana.

La UEFA ya sancionó al club francés Olympique de Marsella con la exclusión de la Liga de Campeones 1994-1995, después de confirmarse que había comprado un partido de la liga gala ante el Valenciennes y de que la Federación Francesa le retirara el título de campeón de Liga 1993-1994.

Después prohibió participar en sus competiciones al Anderlecht belga por un caso relacionado con compra de partidos en la temporada 1998/99.

Asimismo, el Pobeda macedonio fue sancionado con ocho años de prohibición para participar en competiciones europeas por manipular el resultado de un partido en la ronda previa de la Liga de Campeones en 2004. EFE (AD)