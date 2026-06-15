UE tiene disponible L. 15 mil millones para mejorar líneas de transmisión

Tegucigalpa – El embajador de la Unión Europea en Honduras (UE), Gonzalo Fournier, informó que esta asociación tiene una disponibilidad de 15 mil millones de lempiras para mejorar las líneas de transmisión en la nación centroamericana.

Comentó que la normativa general es que la UE no se pronuncia sobre las iniciativas legislativas porque no se entrometerá de cómo debe trabajar el Congreso Nacional en referencia a la iniciativa de las reformas energéticas.

Aunque consideró que la energía renovable supone más desarrollo económico en la que ambos se refuerzan mutuamente.

Sostuvo que se debe apostar por energía limpia, hacer la “transición verde” porque es inevitable y evitar energía como combustibles fósiles.

Reiteró que el Banco Europeo de Inversiones presentó al gobierno un plan con tres componentes: asistencia técnica para asesorar cambios normativos, oferta financiera y oferta industrial.

“Hay 15 mil millones de lempiras para financiar líneas de trasmisión”, señaló.

El diplomático aseguró que las empresas europeas industriales respetan el medioambiente, apuesta por la energía renovable y respeta a las comunidades locales. AG