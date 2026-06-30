UE reconoce talento audiovisual hondureño en la edición EuroCineLab 2026

Tegucigalpa – La Unión Europea (UE) celebró en Tegucigalpa la presentación oficial y premiación de los cortometrajes participantes en la edición hondureña de Euro CineLab 2026, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de cineastas emergentes y promover la creación audiovisual en Centroamérica.

Euro CineLab es una iniciativa impulsada por Cine Europa, con sede en Bruselas, y respaldada por las delegaciones de la Unión Europea en Centroamérica.

En su edición 2026, el laboratorio se desarrolló simultáneamente en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, con el objetivo de fortalecer las capacidades de cineastas emergentes, estudiantes, personas autodidactas y creadoras y creadores en etapa inicial, promoviendo nuevas voces y perspectivas en el ámbito audiovisual.

El evento reunió a público general, familiares y amistades de los participantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las obras desarrolladas durante el proceso de formación y acompañamiento.

Cada participante presentó su cortometraje ante la audiencia, compartiendo además las motivaciones y experiencias detrás de sus proyectos creativos.

A través de un programa intensivo de formación impartido por profesionales europeos y latinoamericanos, las y los participantes desarrollaron cortometrajes originales bajo la temática del autorretrato, incorporando de manera creativa valores compartidos como la diversidad, la inclusión, los derechos humanos, la sostenibilidad, la libertad de expresión y el diálogo intercultural entre Europa y Centroamérica.

Los trabajos realizados formaron parte de un proceso de aprendizaje orientado a fortalecer tanto las capacidades técnicas como las narrativas audiovisuales de las nuevas generaciones de cineastas y creadores audiovisuales de la región.

Los cortometrajes participantes en Honduras fueron: Adriana Isabel Guardado Moncada con Huecos, Andrea Rosales con Cartografía del trópico terco, Beatriz Angélica Canales Ordoñez con Cuando el cuerpo se va, Joss Escoto con Pertenencias, Martín Ponce con Yo y Sara Melisa Ortega con Relicario.

El cortometraje «Cartografía del trópico terco» de Andrea Rosales fue reconocido como ganador de la edición Euro CineLab Honduras 2026 destacándose por la calidad de su propuesta audiovisual.

Asimismo, el jurado otorgó una mención especial al cortometraje «Pertenencias» de Joss Escoto, en reconocimiento a sus méritos artísticos y narrativos.