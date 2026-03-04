UE plantea reformas clave al sistema electoral hondureño, que deben ser tomadas en cuenta recuerda Dennis Gómez

Tegucigalpa- El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dennis Gómez, se pronunció sobre el informe final presentado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, asegurando que las recomendaciones planteadas son de carácter eminentemente técnico, pero su aplicación depende de decisiones políticas en el país.

La misión europea concluyó que “no ha habido fraude electoral” en los comicios observados; sin embargo, emitió recomendaciones concretas orientadas a fortalecer el sistema electoral hondureño.

Gómez explicó que cualquier reforma estructural requiere al menos 86 votos en el Congreso Nacional, por lo que su aprobación dependerá de la voluntad política de los partidos.

“Las recomendaciones deben tener una valoración política. No podemos repetir el proceso electoral primario ni el general de 2025. Esa repetición pasa porque no podemos continuar con este modelo de gestión electoral donde los partidos políticos dirigen los entes electorales y además participan en las juntas receptoras de votos”, señaló.

El exmagistrado cuestionó que Honduras sea, según afirmó, el único país donde los partidos políticos administran directamente los órganos electorales y, al mismo tiempo, integran las juntas receptoras de votos, situación que calificó como un “hito negativo” que genera conflictos y desconfianza.

Asimismo, indicó que cuando se discuten estos temas en la comisión de asuntos electorales del Congreso, suele prevalecer una lectura partidaria que no necesariamente apunta a que los partidos abandonen su rol dentro de la estructura electoral.

No obstante, consideró que existe otra lectura, tanto técnica nacional e internacional, como ciudadana y mediática, que podría impulsar cambios profundos para que los partidos salgan de la función electoral, incluida la participación en las juntas receptoras de votos.

“Es una decisión política. Los diputados deberán determinar si harán las reformas que realmente se necesitan”, concluyó Gómez, subrayando que el futuro del sistema electoral hondureño dependerá de acuerdos que trasciendan intereses partidarios.LB