UE invertirá en mejorar siete líneas de trasmisión en Honduras

Tegucigalpa – La Unión Europea (UE) suscribió este jueves un convenio con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para invertir en el mejoramiento de siete líneas de transmisión en Honduras.

Así lo comunicó el embajador de la UE, Gonzalo Fournier Conde, que desglosó que el Banco Europeo de Inversiones invertirá en siete líneas de transmisión en Honduras por considerarlos que son “un cuello de botella” en el sector energético.

Señaló que se destinará 30 mil millones de lempiras, mil millones de euros, en el mercado eléctrico regional de Centroamérica, de los cuales, una parte serán destinados a las líneas de transmisión de Honduras.

Añadió que el Banco Europeo de Inversiones también ofrecerá un préstamo de 200 millones de euros, es decir, seis mil millones de lempiras, para Honduras.

Fournier Conde destacó que la UE ofrece la asistencia técnica, la oferta financiera y una oferta industrial para que empresas europeas de alta tecnología inviertan en Honduras.

“Queremos ser una máquina de generar buenas noticias para los hondureños con una voluntad de ayudar, escuchar las necesidades y no imponer y adaptar las ofertas para las prioridades para el gobierno”, dijo el embajador a periodistas.

Destacó que el Banco Europeo de Inversiones es competitivo porque son capaces de movilizar bolsos no reembolsables y hace que la oferta financiera sea estructurada y original.

Urge inversión en 21 líneas

De su parte, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, consideró que las inversiones en transmisión son necesarias para varias líneas existentes.

Oviedo admitió que la demanda nacional va subiendo cada año y muchas de las líneas no tienen las capacidades suficientes, son muy anticuadas o han llegado a su vida útil.

El también gerente provisional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), consideró que 21 líneas de transmisión requieren de inversión, pero que la UE ha decidido priorizar siete.

Sostuvo que se debe abrir el mercado energético ya que la estatal eléctrica no tiene la capacidad financiera para cubrir la demanda.

Reveló que dos tercios de la producción de energía en el país están en manos de las empresas privadas.

El funcionario admitió que la ENEE posee presiones de inversión para los próximos 10 años de seis mil 500 millones de dólares, por lo que considera necesario abrir el mercado. AG