UE impulsa el diálogo multiactor para la recuperación del Lago de Yojoa

Tegucigalpa – La Unión Europea en Honduras llevó a cabo un encuentro que reunió a representantes de organizaciones sociales, civiles, académicas y del sector privado locales involucradas en la conservación de la cuenca del Lago de Yojoa.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las redes de colaboración y promover una visión compartida para la restauración de los ecosistemas y la gobernanza participativa del territorio.

Asimismo, impulsar el diálogo multiactor sobre la recuperación del lago y amplificar las voces de los diversos sectores locales, incluyendo comunidades, juventudes, mujeres, personas con discapacidad y emprendedores.

Los actores participantes compartieron con los equipos técnicos y directivos de la Unión Europea sus reflexiones y recomendaciones, organizadas desde la perspectiva de cuatro sectores sociales: juventudes; personas con discapacidad, mujeres emprendedoras y cooperativistas, academia y centros de investigación.

Durante la jornada, la jefa de cooperación de la UE, Cristina Marin, reiteró el compromiso de la Unión Europea con los esfuerzos de recuperación del Lago y destacó las diversas acciones y proyectos que se están organizando para este fin, en el marco de la estrategia de inversiones Global Gateway en Honduras.

Como parte de las actividades enmarcadas en el encuentro, se organizó una limpieza en la zona de El Dique, ubicada en el litoral del lago.

Además de representantes de la Unión Europea, la actividad contó con la

participación de jóvenes locales y representantes de la Red de Jóvenes del Corredor Biológico Yojoa y del Programa Jóvenes para la Conservación.

Igualmente, se sumaron miembros de AMUPROLAGO, Organización de Gestión de Destino (OGD), Instituto Hondureño de Turismo, Federación de Asociaciones de Pescadores de Yojoa, Cruz Roja de Taulabé y de la Policía de Turismo de Peña Blanca.

Durante la jornada se recolectaron residuos sólidos para su reciclaje y se removieron más de 20 sacos de plantas invasivas del litoral, conocida como la “lechuga de agua”.

Actualmente la UE ha comprometido 14.35 millones de euros de ayuda no reembolsable para la recuperación sostenible e inclusiva del Lago de Yojoa.

Se destinarán para acciones al desarrollo de medidas de mitigación ambiental, agua, saneamiento, tratamiento de residuos, educación ambiental, economía circular, emprendimientos verdes, entre otras acciones que aseguren la sostenibilidad.