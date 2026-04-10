UE busca ayudar a productores a transformar exportaciones hondureñas hacia productos con mayor valor agregado

Tegucigalpa – El Embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier, destacó el sólido vínculo comercial entre ambas regiones, aunque subrayó la necesidad de evolucionar el modelo de exportación actual para potenciar el desarrollo económico y la generación de empleo en el país centroamericano.

El diplomático recordó que según las últimas cifras consolidadas al 2024, Honduras exportó más de 1,100 millones de euros hacia el mercado europeo. Sin embargo, el diplomático señaló que más del 80 % de estos envíos corresponden a materias primas.

Ante este escenario, la Unión Europea, en colaboración con el Gobierno de Honduras, busca implementar estrategias para ayudar a que sectores clave como el café, cacao y la palma africana no se exporten únicamente en bruto.

«Queremos ayudar a que los hondureños exporten productos procesados. Incorporar valor agregado es fundamental porque es lo que realmente genera más empleo», afirmó Fournier.

La inversión europea representa actualmente el 21 % del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras. Según el embajador, existe un optimismo racional sobre el crecimiento de estas cifras debido a la mejora en el clima de negocios y la confianza del sector privado.

Un factor determinante en esta nueva etapa es la seguridad jurídica. Fournier resaltó que hitos como el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), han despertado el interés de más empresas europeas que ven al país como un destino seguro y estable para sus capitales.

Finalmente, el Embajador hizo hincapié en que la expansión comercial debe ir de la mano con el respeto al entorno. Destacó la importancia de alinearse con las normas ambientales de la Unión Europea, las cuales no solo protegen la biodiversidad, sino que garantizan que los productos hondureños sean competitivos en un mercado global cada vez más exigente con la sostenibilidad y además es muy conveniente para Honduras que es un país de naturaleza forestal. LB