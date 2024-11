Tyreek Hill, de Dolphins, reta al campeón olímpico Noah Lyles a una carrera de 50 yardas

Redacción Deportes – Tyreek Hill, receptor estelar de los Miami Dolphins, mantuvo este lunes la polémica con Noah Lyles, medallista de oro en los 100 metros de los pasados Juegos Olímpicos de París, al que retó a una carrera de 50 yardas (45,72 metros).

«Firma el contrato y asegura esa carrera de 50 yardas», desafió el campeón del Super Bowl LIV con su antiguo equipo, los Kansas City Chiefs, al velocista del equipo olímpico de Estados Unidos.

El reto fue en respuesta a las declaraciones que Lyles hizo en una entrevista el sábado anterior en la que afirmó que Tyreek Hill buscaba hacerse publicidad a costa suya.

«Sólo busca influencia. El hombre es sólo humo. No tengo tiempo para eso. Si se lo toma en serio realmente, y no me refiero a habladurías por internet, que hable con mi agente y le diga: ‘Hagamos algo’, si esto es en serio, me verá en la pista», aseveró el campeón olímpico.

El pasado 12 de agosto Hill aseguró que vencería al medallista de oro de 100 metros y bronce en 200, en una carrera.

«Que se dedique a hablar de lo que sabe y eso es sobre la pista. Yo le ganaría a Noah Llyles», dijo el ocho veces Pro Bowl hace un par de semanas.

También acusó a Lyles de mentir respecto al hecho de que corrió la prueba de 200 metros enfermo de la covid-19.

La molestia del receptor de los Dolphins se unió a la de varios jugadores de la National Basketball Association (NBA), en especial la de los Denver Nuggets, campeones de 2023, por las críticas que Noah Lyles les hizo por autoproclamarse campeones del mundo en aquella temporada.

«¿Campeones de qué? ¿De los Estados Unidos? Amo a Estados Unidos, pero en la NBA no hay banderas», dijo el velocista respecto a los festejos de los jugadores de los Nuggets.

La polémica la mantuvo encendida el equipo representativo estadounidense en los Juegos de París que obtuvo la medalla de oro con una respuesta para Noah Lyles en su cuenta de ‘X’.

«¿Somos ya campeones del mundo?», escribió el ‘Team USA’ en la red social. JS